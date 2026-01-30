На АУСН можно работать и в удаленной местности. Но есть нюансы с кассой

Если чеки ККТ попадают в налоговую только при смене фискального накопителя – доходы можно отражать вручную для расчета налога.

ИП ведет торговлю в сельской местности, чеки выгружаются в ФНС при смене фискального накопителя. Можно ли применять автоУСН, и как отражать доход, спросил предприниматель в чате ФНС.

«Это не является ограничением по применению режима. Фискальный накопитель сдается, как правило, 1 раз в год, далее чеки попадают в систему автоУСН и учитываются по дате их формирования (дате расчета). Поэтому таким налогоплательщикам рекомендуем ежемесячно отражать доходы по такой ККТ в личном кабинете автоУСН для правильного формирования налоговой базы и расчета налога», — ответили налоговики.

После сдачи фискального накопителя и отражения кассовых чеков об операциях в ЛК автоУСН расчеты, внесенные вручную, нужно аннулировать.

Операции, по которым должна применятся ККТ, банк размечает как «неналоговая база», а правильность банковской разметки нужно проверять самостоятельно.