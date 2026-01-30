Как учитывать налог на прибыль и НДС при передаче имущества в качестве паевого взноса

Взносы участников НКО не учитывают для налога на прибыль.

В письме от 11.11.2025 № 03-03-06/3/109197 Минфин уточнил, как облагается налогом на прибыль и НДС передача имущества в качестве паевого взноса в паевой фонд потребительского кооператива.

Статус потребкооператива предполагает возможность получения средств и их использования как в предпринимательской деятельности, так и в интересах самих пайщиков. Сама организация при этом будет плательщиком как налога на прибыль, так и НДС.

Согласно ст. 251 НК, при определении базы по налогу на прибыль не учитываются взносы учредителей (участников, членов), сделанные в соответствии с законодательством РФ об НКО.

А согласно ст. 146 НК, передача имущества не признается реализацией, если носит инвестиционный характер. Например, это будут вклады в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ, паевые взносы в паевые фонды кооперативов. Такая передача имущества не будет объектом обложения НДС.

То есть при передаче имущества в качестве паевого взноса в паевой фонд потребительского кооператива НДС не будет, пояснил Минфин.

