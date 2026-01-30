В Томской области вводится АУСН. Пока перейти могут только самозанятые и упрощенцы

С 1 февраля 2026 года предприниматели Томской области смогут перейти на автоУСН.

УФНС по Томской области сообщило, что с 1 февраля 2026 года в регионе будет доступен спецрежим АУСН.

Он вводится в соответствии с Законом Томской области от 26.12.2025 № 147-ОЗ.

Основные преимущества спецрежима – практически полное отсутствие налоговой отчетности (в том числе по страховым взносам и НДФЛ), а также необходимости вести книгу учета дохода и расходов. Не нужно платить страховые взносов, учет происходит автоматически в «Личном кабинете налогоплательщика АУСН».

Налоговую базу и сумму налога рассчитывает автоматически банк или налоговая на основании данных ККТ, операций по счету и сведений, внесенных самим налогоплательщиком в ЛК.

Перейти на АУСН можно с начала календарного года, а новые организации и ИП при соблюдении установленных ограничений по автоУСН могут начать его применять с момента регистрации.

Упрощенцы и самозанятые могут перейти на АУСН с 1 числа любого календарного месяца.

«Поскольку в Томской области АвтоУСН вводится с 1 февраля, то начать применять этот спецрежим с первого числа любого месяца года могут только хозяйствующие субъекты на УСН и на НПД», – подчеркнула главный государственный налоговый инспектор отдела оказания госуслуг УФНС Наталья Немова.

При переходе на АвтоУСН необходимо отказаться от применения иных спецрежимов. Для перехода с 1 февраля уведомление подается не позднее 31 января.

Объект налогообложения можно менять ежегодно.

При АУСН обязательно применение ККТ. Для кассы нужно указать реквизит применяемых «систем налогообложения» (тег 1062), но пока АУСН выбрать невозможно, и рекомендуется выбирать УСН.