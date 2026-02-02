💍 Минфин: теперь можно быть уверенным в покупке подлинных ювелирных изделий

Каждый седьмой житель России купил ювелирное украшение в 2025 году.

В 2025 году российские ювелиры произвели 24 млн изделий. Каждый седьмой человек купил украшение.

По данным Минфина, обязательная маркировка полностью защищает рынок от подделок и контрафакта. Все изделия, которые не промаркированы, — подделка.

«Теперь каждый гражданин может быть уверен в том, что, приходя в магазин, покупает подлинное изделие», — сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Также он добавил, что Россия и Беларусь создают единый рынок драгоценных металлов и камней, а также изделий из них. В ближайшее время введут международный стандарт по разграничению природных и синтетических бриллиантов.

Кроме того, планируют ввести пошлины на экспорт сырых необработанных алмазов, чтобы поддержать гранильную отрасль.