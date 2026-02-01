Иногда узнать о наличии права на льготу или вычет налоговая может только от самого физлица

В ряде случаев важно самостоятельно заявить о праве на налоговую льготу.

Как правило, льготы по имущественным налогам (на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги) предоставляются гражданам в беззаявительном порядке — на основании сведений, полученных налоговиками от уполномоченных органов.

Предоставление льгот без заявления возможно, когда налоговые органы располагают необходимой информацией об отнесении лица к льготной категории, полученной от уполномоченных органов.

В частности, налоговые органы централизованно получают информацию о следующих льготных категориях:

пенсионеры и предпенсионеры;

инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды;

многодетные семьи;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС;

ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей;

владельцы хозпостроек площадью до 50-ти кв. метров.

УФНС отмечает, что в ряде случаев источником информации о наличии права на льготу или вычет являются только сами физлица, поэтому таким налогоплательщикам необходимо представить заявление о праве на налоговую льготу. Это нужно, чтобы при формировании налоговых уведомлений за 2025 год сведения о праве на льготы по налогам были учтены.

Предельный срок для подачи заявления о льготе законодательством не установлен, но ФНС рекомендует подать заявление и документы (при наличии), подтверждающие право на льготу, до 1 апреля 2026 года.

Самым удобным способом подачи заявления на льготу налоговики называют личный кабинет для физических лиц. В нем автоматически заполняются данные заявителя и информация о выбранном льготном объекте.

Подать заявление также можно лично в ИФНС, через МФЦ или по почте.

Форма заявления о предоставления налоговой льготы, порядок ее заполнения и электронный формат установлены приказом ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.

Если ранее уже подавали такое заявление, то снова не нужно.

Проверить факт предоставления налоговых льгот можно также в ЛК в разделе «Имущество», а также в разделе «Профиль».