Аудит бухгалтерской отчетности личных фондов отменят

Правительство предлагает убрать требование об обязательном аудите бухгалтерской отчетности личных фондов, в том числе международных.

Такой законопроект внесли в Госдуму 31 января 2026 года.

Сейчас по закону об аудиторской деятельности бухгалтерская отчетность фондов (кроме государственных внебюджетных, специализированной организации управления целевым капиталом и международных фондов) подлежит обязательному аудиту, если поступления за предыдущий год превысили 3 млн рублей.

«Проведенный анализ показал, что обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности является излишней обязанностью для личных фондов, в том числе международных личных фондов, возложенной на них федеральным законодательством», — говорится в пояснительной записке.

Характер деятельности таких фондов не требует открытой бухгалтерской отчетности, и она не представляет широкого интереса.

Кроме того, гражданское законодательство в сфере коммерческой тайны и госрегистрации юрлиц регламентирует правовую охрану информации о деятельности личного фонда и его финансовых результатах. Поэтому аудиторы не могут в полной мере выражать мнение о достоверности их бухгалтерской отчетности. А услуги аудиторов – платный, что накладывает обременение на доходы личных фондов.

Поэтому предлагается отменить требование об обязательности аудита бухгалтерской отчетности личных фондов (в том числе международных), с сохранением такой обязанности в отношении общественно полезных фондов в случае, если поступления по ним за предыдущий год превысили 3 млн рублей.

Предполагается, что аудит личных фондов перестанет быть обязательным начиная с бухгалтерской отчетности за 2026 год.