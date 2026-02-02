💻 При возврате техники будут возмещать рыночную цену аналогичного товара

С 1 февраля 2026 года покупатели могут при возврате некачественного технически сложного товара получить возмещение разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска.

Новые правила в закон о защите прав потребителей введены законом от 28.12.2025 № 500-ФЗ.

Цель нововведения – защита покупателей от ситуации, когда они возвращают некачественный товар, получают назад свои деньги, но из-за изменения цен уже не могут купить новый с сопоставимыми характеристиками.

Теперь при возврате цена будет рассчитываться не от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара. Но будет учтен износ приобретенного бывшего в употреблении товара ненадлежащего качества и года его выпуска.

Покупатель сможет получить разницу между ценой, по которой купил товар, и рыночной ценой аналогичного по характеристикам, износу, году выпуска товара в момент добровольного удовлетворения требования продавцом либо на момент вынесения судебного решения, пояснил юрист и руководитель «Центра правопорядка в городе Москве и Московской области» Александр Хаминский.

Список технически сложных товаров утвержден постановлением Правительства от 10.11.2011 № 924.