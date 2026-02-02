💻 При возврате техники будут возмещать рыночную цену аналогичного товара
С 1 февраля 2026 года покупатели могут при возврате некачественного технически сложного товара получить возмещение разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска.
Новые правила в закон о защите прав потребителей введены законом от 28.12.2025 № 500-ФЗ.
Цель нововведения – защита покупателей от ситуации, когда они возвращают некачественный товар, получают назад свои деньги, но из-за изменения цен уже не могут купить новый с сопоставимыми характеристиками.
Теперь при возврате цена будет рассчитываться не от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара. Но будет учтен износ приобретенного бывшего в употреблении товара ненадлежащего качества и года его выпуска.
Покупатель сможет получить разницу между ценой, по которой купил товар, и рыночной ценой аналогичного по характеристикам, износу, году выпуска товара в момент добровольного удовлетворения требования продавцом либо на момент вынесения судебного решения, пояснил юрист и руководитель «Центра правопорядка в городе Москве и Московской области» Александр Хаминский.
Список технически сложных товаров утвержден постановлением Правительства от 10.11.2011 № 924.
По исследованиям маркетинга, первая цена на то или иное новое изделие идет как правило самая высокая и только по истечение некоторого времени корректируется с вектором вниз, если не образуется тот самых ажиотаж, что и не был учтен в общей коммерческой политике.
И всё это к тому, что приобретя в рядах первых товар за условные 100% денег, совсем даже и не факт, что при возврате можно будет получить именно вложенную сумму в этот товар.