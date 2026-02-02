Россияне спешат оформить ипотеку в январе 2026 года: причина

В январе 2026 года спрос на ипотеку аномально вырос из-за того, что с февраля изменятся условия по льготной ипотеке. Россияне спешат «запрыгнуть в последний выгон».

По данным Сбера, выдачи семейной ипотеки выросли до 113 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем за январь 2025 года. В банке ДОМ.РФ число выданных кредитов на покупку жилья увеличилось в 3,3 раза, а в ВТБ, Совкомбанке и Абсолют Банке оформили в 1,5 раза больше ипотек. Об этом пишут «Известия».

С 1 февраля 2026 года будет можно оформить только один льготный кредит на семью, тогда как раньше квартиру по семейной ипотеке мог купить каждый из супругов.

«За время действия безадресной льготной ипотеки стоимость новостроек в Москве и других крупных городах подскочила примерно вдвое, но с ее отменой цены назад не откатились, а продолжили активно расти», — сказал глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru» Олег Репченко.

В 2025 году новостройки подорожали на 10,2%, средняя стоимость квадратного метра достигла 208 тыс. рублей. Аналитики считают, что в 2026 году цены вырастут еще на 6%, а по итогам первого квартала — на 2-3%.