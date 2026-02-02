Правительство: оклад педагогов должен составлять 70% от зарплаты

Власти предлагают распределять средства на оплату труда так, чтобы окладная часть доходов составляла 70%.

Кабмин рекомендует устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы зарплаты. Кроме того, для тех, кто уже работает педагогом, пересмотрят их долю в доходе.

В правительстве считают, что подобное перераспределение доходов повысит престижность и привлекательность педагогических профессий, а также сократит разницу в оплате труда. Об этом пишут «РИА Новости».

Также кабмин порекомендовал при индексации зарплат направлять деньги и на увеличение окладной части.

