В сервис ФНС оценки бизнеса добавлен скоринг-конструктор

Добавлен функционал в сервис оценки юрлиц от ФНС: можно выбрать параметры.

В сервисе оценки юрлиц и ИП расширен функционал, сообщает налоговая служба.

Обновление направлено на обеспечение адресного подхода к анализу финансово-хозяйственной деятельности пользователей.

В сервис добавили скоринг-конструктор. Теперь пользователи смогут самостоятельно создавать разные модели скоринга, добавляя или исключая параметры оценки. Можно сформировать собственный шаблон выписки с релевантными для конкретной отрасли или бизнес-задачи показателями оценки.

Также расширена система показателей оценки. Скорректировали ранее разработанные показатели с учетом обратной связи от бизнеса.

Обновленный функционал уже доступен для всех пользователей сервиса в ЛК налогоплательщика. В разделе «Сервис оценки» следует выбрать запрос на получение выписки по произвольному шаблону, затем отметить интересующие показатели оценки и получить выписку.