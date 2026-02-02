В сервис ФНС оценки бизнеса добавлен скоринг-конструктор
В сервисе оценки юрлиц и ИП расширен функционал, сообщает налоговая служба.
Обновление направлено на обеспечение адресного подхода к анализу финансово-хозяйственной деятельности пользователей.
В сервис добавили скоринг-конструктор. Теперь пользователи смогут самостоятельно создавать разные модели скоринга, добавляя или исключая параметры оценки. Можно сформировать собственный шаблон выписки с релевантными для конкретной отрасли или бизнес-задачи показателями оценки.
Также расширена система показателей оценки. Скорректировали ранее разработанные показатели с учетом обратной связи от бизнеса.
Обновленный функционал уже доступен для всех пользователей сервиса в ЛК налогоплательщика. В разделе «Сервис оценки» следует выбрать запрос на получение выписки по произвольному шаблону, затем отметить интересующие показатели оценки и получить выписку.
