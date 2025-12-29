Контур.Фокус: проверка контрагентов на основе фактов, а не слухов

Коротко о главном:
Комплексная проверка контрагентов и клиентов — одно из условий безопасной работы бизнеса. Она позволяет избежать проблем с налоговой и минимизировать другие риски, включая потерю денег и нарушение сроков выполнения обязательств.
Проверка контрагентов должна выполняться не только перед первой сделкой с новым партнером, но и в процессе сотрудничества. Это помогает своевременно реагировать на все изменения.
Для оценки благонадежности партнера важно использовать информацию из официальных источников — ФНС, ФССП, Казначейства РФ, ГАС Правосудие и других.
С помощью современных сервисов можно не только оценить благонадежность компании, ИП или физлица, но и проанализировать связанные с ними организации. Также такие сервисы помогают узнать, не находится ли физлицо или компания в глобальных санкционных списках, обеспечивают соблюдение 115-ФЗ и решают ряд других задач.
Зачем проверять контрагентов до сделки и в процессе работы
Проверка контрагентов — не просто формальность. Игнорировать ее не стоит, даже если внешне все кажется благополучным: хороший офис, яркие рекламные кампании, реализованные проекты. Немало примеров, когда убедительный вид контрагента в сочетании с рассказами окружающих о его надежности приводил к негативным последствиям для бизнеса.
Проверять контрагентов нужно, чтобы:
Обеспечить исполнение договора. Сотрудничество с надежным контрагентом если не гарантирует, то увеличивает вероятность, что вы получите обещанные товары, услуги или платеж. Если у партнера много судебных разбирательств, этот факт должен насторожить.
Не заключить сделку с фирмой-однодневкой или мошенниками. Такие компании создаются для ухода от налогов или обналичивания денег, а иногда только чтобы взять аванс и исчезнуть. Вместо прибыли пострадавшая сторона получает претензии со стороны налоговой, неисполненные обязательств и минус к репутации.
Избежать сотрудничества с банкротом. Если организация — банкрот, нет гарантий, что она выплатит деньги. А если запустить процедуру возврата долгов, своей очереди (которую определит уже арбитражный суд) можно ждать не один год.
Не допустить блокировки счета. Действующее законодательство обязывает банки отслеживать операции клиентов. При выявлении подозрительных транзакций по счету операцию приостановят и начнут проверку.
Узнать, соответствует ли контрагент или товар санкционным требованиям. Проверка по этому параметру нужна, если вы занимаетесь ВЭД. Она помогает избежать работы с санкционным лицом и узнать, находится ли товар под санкциями.
Еще одна причина, по которой проверяют контрагентов — необходимость проявлять должную осмотрительность. Под должной осмотрительностью понимают меры, предпринимаемые бизнесом для оценки благонадежности партнеров, поставщиков или клиентов. Доказательства ее проявления помогают налогоплательщикам отменять в судебном порядке доначисления и санкции налоговиков.
Контур.Фокус — сервис для комплексной проверки контрагентов и клиентов. Сервис помогает доказать коммерческую осмотрительность: участники судебных процессов регулярно используют Фокус для подтверждения своих доводов.
Когда нужно проверять партнеров:
Перед началом сотрудничества. Здесь все понятно: перед первой сделкой следует собрать всю доступную информацию о контрагенте. Договор можно заключать только после ее тщательного анализа. Так вы обезопасите бизнес от финансовых убытков и претензий ФНС.
Регулярно в процессе работы. Оценивать благонадежность бизнес-партнеров нужно также в процессе сотрудничества, даже если вы работаете с ними не первый год. Возможно, в отношении компании запущена процедура банкротства или произошли другие изменения, которые способны повлиять на ваш бизнес.
Требования к качественной проверке:
Использование сведений из официальных источников. Информация, которая используется для оценки благонадежности, должна быть официальной. Например, данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, базы ФССП, реестр недобросовестных поставщиков ФАС, данные по судам общей юрисдикции, другие источники. Дополнительно для оценки благонадежности могут использоваться публикации в СМИ и информация с других сервисов.
Комфортный для пользователя формат. Чтобы провести оценку благонадежности, сведения должны быть представлены в понятном формате: это упростит анализ. Также пользователь сможет сохранить информацию, чтобы использовать ее в дальнейшем.
Регулярная актуализация сведений. Информация для оценки должна обновляться регулярно, только в этом случае она будет достоверной.
Комплексная проверка контрагентов и клиентов
Как Контур.Фокус решает задачу проверки контрагентов
Контур.Фокус — аналитический сервис для комплексной оценки рисков в бизнесе. С его помощью можно быстро проверить любого партнера — российскую организацию или ИП, зарубежную компанию, физлицо, а также клиентов субъектов 115‑ФЗ, компании и товары под санкциями.
Контур.Фокус поможет:
оценить благонадежность партнера из любой сферы;
проанализировать связанные компании;
выяснить, кто влияет на партнера, нет ли в его истории коммерческой коррупции;
соблюсти 115-ФЗ;
выявить конфликт интересов благодаря анализу информации;
собрать доказательства и выиграть арбитражные дела;
доказать коммерческую осмотрительность;
проверить физических лиц — сервис подготовит документ, в котором собрана ключевая информация о человеке.
Зачем нужна проверка физлиц:
Кого проверяем
Что дает проверка
Учредителя или руководителя организации-партнера
Поможет узнать о деловой репутации и своевременно выявить проблемы, которые могут отразиться на сотрудничестве
ИП
Дает возможность собрать максимум достоверной информации об индивидуальном предпринимателе, понять реальное положение его дел и оценить риски
Самозанятого
Поможет убедиться, что исполнитель поставлен на учет как самозанятый, а, следовательно, выполнит обязательства и заплатит налог
Претендента на должность
Позволяет узнать о тех фактах в биографии соискателя, которые он предпочел скрыть (например, о банкротстве и других негативных моментах)
С Фокусом вы будете находиться в курсе изменений в работе партнеров. Сервис оперативно сообщает о любых значимых событиях: пользователь получает письмо на электронную почту.
Скоринг в Фокусе: удобно и просто
Еще одна возможность, которая доступна пользователям сервиса — скоринговая проверка контрагентов. С ее помощью оценивают благонадежность поставщика или клиента по требованиям вашей организации. Сервис анализирует информацию из открытых источников и формирует рейтинг, позволяющий понять уровень надежности партнера.
Скоринговую проверку можно проводить как по собственной модели компании, так и с использованием преднастроенных шаблонов. В первом случае вы выбираете параметры, имеющие значение для вашего бизнеса, из предложенных маркеров и создаете собственные модели. Во втором — применяете уже готовые шаблоны от экспертов. Скачать отчет можно на любую дату.
Почему бизнес выбирает Контур.Фокус
Контур.Фокус — это более 50 000 пользователей и клиенты из 7 стран. Созданный еще в 2011 году для проверки российских компаний, сегодня Фокус помогает оценить партнера с различных сторон с использованием аналитических инструментов.
Преимущества Контур.Фокуса:
удобный интерфейс, который понятен любому пользователю;
загрузка данных напрямую из официальных источников;
массовая проверка;
настройка решения под стандарты вашего бизнеса;
разработка индивидуальных решений;
возможность работать в веб-версии или интегрировать решение в учетную систему;
поддержка 24/7.
Сервис входит в реестр отечественного ПО и соответствует предъявляемым к нему требованиям.
Контур.Фокус станет надежным помощником для сотрудников службы безопасности, аудиторов, специалистов по закупкам, юристов и других сотрудников, в чьи обязанности входит проверка добросовестности партнеров. А еще с Фокусом вы сможете проверить партнера из другой страны и защитить ваш бизнес от мошенников.
Комплексная проверка контрагентов и клиентов
Что в итоге
Качественная проверка контрагентов основана исключительно на фактах. Непроверенная информация и слухи создают дополнительные риски: компания может некорректно оценить партнера, что в итоге приводит к финансовым потерям и другим негативным последствиям.
Оценка должна выполняться регулярно. Регулярная оценка благонадежности помогает сократить убытки и сократить риск претензий со стороны налоговой.
Следует учитывать комплекс факторов. Чтобы понять реальное состояние контрагента, нужно оценивать весь спектр параметров — от наличия судебных споров и задолженностей до связей с другими организациями.
Автоматизация повышает эффективность. Специальные решения и инструменты упрощают процесс сбора и обработки информации.
