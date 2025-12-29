8087 КПП УСН Моб
Контур.Фокус: проверка контрагентов на основе фактов, а не слухов

Контур.Фокус: проверка контрагентов на основе фактов, а не слухов

Перед началом работы с новым контрагентом важно убедиться в его надежности и юридической чистоте. Догадки, слухи, мнение других партнеров — не самые достоверные источники информации: лучше доверять только фактам. Избежать возможных рисков и защитить бизнес поможет Контур.Фокус — сервис для проверки контрагентов и клиентов. 

Коротко о главном:

  • Комплексная проверка контрагентов и клиентов — одно из условий безопасной работы бизнеса. Она позволяет избежать проблем с налоговой и минимизировать другие риски, включая потерю денег и нарушение сроков выполнения обязательств.

  • Проверка контрагентов должна выполняться не только перед первой сделкой с новым партнером, но и в процессе сотрудничества. Это помогает своевременно реагировать на все изменения.   

  • Для оценки благонадежности партнера важно использовать информацию из официальных источников — ФНС, ФССП, Казначейства РФ, ГАС Правосудие и других.

  • С помощью современных сервисов можно не только оценить благонадежность компании, ИП или физлица, но и проанализировать связанные с ними организации. Также такие сервисы помогают узнать, не находится ли физлицо или компания в глобальных санкционных списках, обеспечивают соблюдение 115-ФЗ и решают ряд других задач.

Зачем проверять контрагентов до сделки и в процессе работы

Проверка контрагентов — не просто формальность. Игнорировать ее не стоит, даже если внешне все кажется благополучным: хороший офис, яркие рекламные кампании, реализованные проекты. Немало примеров, когда убедительный вид контрагента в сочетании с рассказами окружающих о его надежности приводил к негативным последствиям для бизнеса. 

Проверять контрагентов нужно, чтобы:  

  • Обеспечить исполнение договора. Сотрудничество с надежным контрагентом если не гарантирует, то увеличивает вероятность, что вы получите обещанные товары, услуги или платеж. Если у партнера много судебных разбирательств, этот факт должен насторожить.

  • Не заключить сделку с фирмой-однодневкой или мошенниками. Такие компании создаются для ухода от налогов или обналичивания денег, а иногда только чтобы взять аванс и исчезнуть. Вместо прибыли пострадавшая сторона получает претензии со стороны налоговой, неисполненные обязательств и минус к репутации.

  • Избежать сотрудничества с банкротом. Если организация — банкрот, нет гарантий, что она выплатит деньги. А если запустить процедуру возврата долгов, своей очереди (которую определит уже арбитражный суд) можно ждать не один год.

  • Не допустить блокировки счета. Действующее законодательство обязывает банки отслеживать операции клиентов. При выявлении подозрительных транзакций по счету операцию приостановят и начнут проверку. 

  • Узнать, соответствует ли контрагент или товар санкционным требованиям. Проверка по этому параметру нужна, если вы занимаетесь ВЭД. Она помогает избежать работы с санкционным лицом и узнать, находится ли товар под санкциями.

Еще одна причина, по которой проверяют контрагентов — необходимость проявлять должную осмотрительность. Под должной осмотрительностью понимают меры, предпринимаемые бизнесом для оценки благонадежности партнеров, поставщиков или клиентов. Доказательства ее проявления помогают налогоплательщикам отменять в судебном порядке доначисления и санкции налоговиков.

Когда нужно проверять партнеров:

  • Перед началом сотрудничества. Здесь все понятно: перед первой сделкой следует собрать всю доступную информацию о контрагенте. Договор можно заключать только после ее тщательного анализа. Так вы обезопасите бизнес от финансовых убытков и претензий ФНС. 

  • Регулярно в процессе работы. Оценивать благонадежность бизнес-партнеров нужно также в процессе сотрудничества, даже если вы работаете с ними не первый год. Возможно, в отношении компании запущена процедура банкротства или произошли другие изменения, которые способны повлиять на ваш бизнес.

Требования к качественной проверке:

  • Использование сведений из официальных источников. Информация, которая используется для оценки благонадежности, должна быть официальной. Например, данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, базы ФССП, реестр недобросовестных поставщиков ФАС, данные по судам общей юрисдикции, другие источники. Дополнительно для оценки благонадежности могут использоваться публикации в СМИ и информация с других сервисов. 

  • Комфортный для пользователя формат. Чтобы провести оценку благонадежности, сведения должны быть представлены в понятном формате: это упростит анализ. Также пользователь сможет сохранить информацию, чтобы использовать ее в дальнейшем. 

  • Регулярная актуализация сведений. Информация для оценки должна обновляться регулярно, только в этом случае она будет достоверной. 

Комплексная проверка контрагентов и клиентов

Как Контур.Фокус решает задачу проверки контрагентов

Контур.Фокус — аналитический сервис для комплексной оценки рисков в бизнесе. С его помощью можно быстро проверить любого партнера — российскую организацию или ИП, зарубежную компанию, физлицо, а также клиентов субъектов 115‑ФЗ, компании и товары под санкциями. 

Контур.Фокус поможет:

  • оценить благонадежность партнера из любой сферы;

  • проанализировать связанные компании;

  • выяснить, кто влияет на партнера, нет ли в его истории коммерческой коррупции;

  • соблюсти 115-ФЗ;

  • выявить конфликт интересов благодаря анализу информации;

  • собрать доказательства и выиграть арбитражные дела;

  • доказать коммерческую осмотрительность;

  • проверить физических лиц — сервис подготовит документ, в котором собрана ключевая информация о человеке.

Зачем нужна проверка физлиц:

Кого проверяем

Что дает проверка

Учредителя или руководителя организации-партнера

Поможет узнать о деловой репутации и своевременно выявить проблемы, которые могут отразиться на сотрудничестве

ИП

Дает возможность собрать максимум достоверной информации об индивидуальном предпринимателе, понять реальное положение его дел и оценить риски

Самозанятого

Поможет убедиться, что исполнитель поставлен на учет как самозанятый, а, следовательно, выполнит обязательства и заплатит налог

Претендента на должность

Позволяет узнать о тех фактах в биографии соискателя, которые он предпочел скрыть (например, о банкротстве и других негативных моментах) 

С Фокусом вы будете находиться в курсе изменений в работе партнеров. Сервис оперативно сообщает о любых значимых событиях: пользователь получает письмо на электронную почту.

Скоринг в Фокусе: удобно и просто

Еще одна возможность, которая доступна пользователям сервиса — скоринговая проверка контрагентов. С ее помощью оценивают благонадежность поставщика или клиента по требованиям вашей организации. Сервис анализирует информацию из открытых источников и формирует рейтинг, позволяющий понять уровень надежности партнера.

Скоринговую проверку можно проводить как по собственной модели компании, так и с использованием преднастроенных шаблонов. В первом случае вы выбираете параметры, имеющие значение для вашего бизнеса, из предложенных маркеров и создаете собственные модели. Во втором — применяете уже готовые шаблоны от экспертов. Скачать отчет можно на любую дату.

Почему бизнес выбирает Контур.Фокус

Контур.Фокус — это более 50 000 пользователей и клиенты из 7 стран. Созданный еще в 2011 году для проверки российских компаний, сегодня Фокус помогает оценить партнера с различных сторон с использованием аналитических инструментов. 

Преимущества Контур.Фокуса:

  • удобный интерфейс, который понятен любому пользователю;

  • загрузка данных напрямую из официальных источников;

  • массовая проверка;

  • настройка решения под стандарты вашего бизнеса;

  • разработка индивидуальных решений;

  • возможность работать в веб-версии или интегрировать решение в учетную систему;

  • поддержка 24/7. 

Сервис входит в реестр отечественного ПО и соответствует предъявляемым к нему требованиям. 

Контур.Фокус станет надежным помощником для сотрудников службы безопасности, аудиторов, специалистов по закупкам, юристов и других сотрудников, в чьи обязанности входит проверка добросовестности партнеров. А еще с Фокусом вы сможете проверить партнера из другой страны и защитить ваш бизнес от мошенников.

Что в итоге

  • Качественная проверка контрагентов основана исключительно на фактах. Непроверенная информация и слухи создают дополнительные риски: компания может некорректно оценить партнера, что в итоге приводит к финансовым потерям и другим негативным последствиям.

  • Оценка должна выполняться регулярно. Регулярная оценка благонадежности помогает сократить убытки и сократить риск претензий со стороны налоговой.

  • Следует учитывать комплекс факторов. Чтобы понять реальное состояние контрагента, нужно оценивать весь спектр параметров — от наличия судебных споров и задолженностей до связей с другими организациями.

  • Автоматизация повышает эффективность. Специальные решения и инструменты упрощают процесс сбора и обработки информации.

