Контур.Фокус: проверка контрагентов на основе фактов, а не слухов

Зачем проверять контрагентов до сделки и в процессе работы

Проверка контрагентов — не просто формальность. Игнорировать ее не стоит, даже если внешне все кажется благополучным: хороший офис, яркие рекламные кампании, реализованные проекты. Немало примеров, когда убедительный вид контрагента в сочетании с рассказами окружающих о его надежности приводил к негативным последствиям для бизнеса.

Проверять контрагентов нужно, чтобы:

Обеспечить исполнение договора. Сотрудничество с надежным контрагентом если не гарантирует, то увеличивает вероятность, что вы получите обещанные товары, услуги или платеж. Если у партнера много судебных разбирательств, этот факт должен насторожить.

Не заключить сделку с фирмой-однодневкой или мошенниками. Такие компании создаются для ухода от налогов или обналичивания денег, а иногда только чтобы взять аванс и исчезнуть. Вместо прибыли пострадавшая сторона получает претензии со стороны налоговой, неисполненные обязательств и минус к репутации.

Избежать сотрудничества с банкротом. Если организация — банкрот, нет гарантий, что она выплатит деньги. А если запустить процедуру возврата долгов, своей очереди (которую определит уже арбитражный суд) можно ждать не один год.

Не допустить блокировки счета. Действующее законодательство обязывает банки отслеживать операции клиентов. При выявлении подозрительных транзакций по счету операцию приостановят и начнут проверку.

Узнать, соответствует ли контрагент или товар санкционным требованиям. Проверка по этому параметру нужна, если вы занимаетесь ВЭД. Она помогает избежать работы с санкционным лицом и узнать, находится ли товар под санкциями.

Еще одна причина, по которой проверяют контрагентов — необходимость проявлять должную осмотрительность. Под должной осмотрительностью понимают меры, предпринимаемые бизнесом для оценки благонадежности партнеров, поставщиков или клиентов. Доказательства ее проявления помогают налогоплательщикам отменять в судебном порядке доначисления и санкции налоговиков.

Контур.Фокус — сервис для комплексной проверки контрагентов и клиентов. Сервис помогает доказать коммерческую осмотрительность: участники судебных процессов регулярно используют Фокус для подтверждения своих доводов.

Когда нужно проверять партнеров:

Перед началом сотрудничества. Здесь все понятно: перед первой сделкой следует собрать всю доступную информацию о контрагенте. Договор можно заключать только после ее тщательного анализа. Так вы обезопасите бизнес от финансовых убытков и претензий ФНС.

Регулярно в процессе работы. Оценивать благонадежность бизнес-партнеров нужно также в процессе сотрудничества, даже если вы работаете с ними не первый год. Возможно, в отношении компании запущена процедура банкротства или произошли другие изменения, которые способны повлиять на ваш бизнес.

Требования к качественной проверке:

Использование сведений из официальных источников. Информация, которая используется для оценки благонадежности, должна быть официальной. Например, данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, базы ФССП, реестр недобросовестных поставщиков ФАС, данные по судам общей юрисдикции, другие источники. Дополнительно для оценки благонадежности могут использоваться публикации в СМИ и информация с других сервисов.

Комфортный для пользователя формат. Чтобы провести оценку благонадежности, сведения должны быть представлены в понятном формате: это упростит анализ. Также пользователь сможет сохранить информацию, чтобы использовать ее в дальнейшем.

Регулярная актуализация сведений. Информация для оценки должна обновляться регулярно, только в этом случае она будет достоверной.