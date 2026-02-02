ФНС уточнила, как на АУСН учитывать комиссию маркетплейса. Есть нюансы

Если с дохода за 2025 год уже платили налог, платить на автоУСН второй раз не придется.

Налоговая служба разъяснила, как формировать налоговую базу по автоУСН с доходов, полученных от торговли на маркетплейсе.

В чате ФНС рассказали о затруднительной ситуации.

ИП – селлер на маркетплейсах, в 2025 году применял УСН «доходы». КУДИР заполняет по отчетам маркетплейсов. Как быть с выплатами в январе 2026 за декабрь 2025-го, налог с которых будет рассчитан и оплачен по отчетам МП за 2025 год. Эти выплаты попадают в доходы января. Получается, что налог будет уплачен дважды, переживает ИП.

«Если доходы от продаж были включены в доходы при формировании налоговой базы по УСН за 2025 год, то следует переразметить такие банковские операции как «неналоговая база» в личном кабинете банка», — пояснили налоговики.

При АУСН основную часть работы по разметке полученных доходов с точки зрения налогового учета осуществляют банки. Если маркетплейс или оператор электронной площадки не удержал комиссию, а полностью перечислил деньги на счет продавца, то вносить дополнительно в личном кабинете автоУСН информацию по сделке не нужно – банк автоматически разметит операцию от маркетплейса как доход («приход»), подлежащий налогообложению.

Но обычно маркетплейс перечисляет на банковский счет не всю сумму, полученную от продаж, а только ее часть, оставшуюся после удержания комиссии и оплаты других услуг площадки.

В этом случае у банка нет информации о том, какой общий доход получен фактически, поэтому сумму полученного дохода от продаж, удержанную для покрытия комиссии или иных услуг маркетплейса (взаимозачет), нужно внести дополнительно в Личном кабинете автоУСН.

Подробнее о том, как вести учет на маркетплейсах на разных режимах налогообложения, расскажем на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейсов 2025-2026: учет, налоги, 1С». Вы узнаете, как работать в онлайн-кабинете, оформлять продажи и формировать счет-фактуру по правилам налоговой реформы-2026.

Цена курса со скидкой 66%: 7 500 ₽ вместо 21 900 ₽. Осталось 2 онлайн-курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».