📄 Заявления на зачет и возврат сальдо ЕНС нужно подавать по новой форме

В заявлении о возврате положительного сальдо ЕНС теперь можно указать номер платежной карты для получения денег.

С 15 января 2026 года действуют обновленные формы и форматы заявлений о зачете и возврате сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС).

В форму заявления о возврате добавили:

поле для указания номера платежной карты;

поле для номера записи в Едином регистре населения (для физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).

«Также добавлен номер платежной карты в форму заявления о возврате сумм (КНД 1165166), которые не учитываются в совокупной обязанности. Убрали вид платежа — штраф», — сказано на сайте ФНС.

Заявление о зачете положительного сальдо ЕНС изменилось следующим образом:

в разделе о зачете в счет исполнения обязанности другого лица появились поля для указания кода причины постановки на учет (КПП) такого лица;

уточнили положения, которые регулируют порядок отражения зачета в счет погашения задолженности, не учитываемой в составе совокупной обязанности.

Не всегда можно будет перевести день со своего ЕНС на чужой. Узнайте больше про эти изменения — читайте разбор эксперта «Зачет по ЕНС: новые правила-2026».