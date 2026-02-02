❔ Будет ли НДС, если есть освобождение, но доход больше 20 млн

Если доход превысил 20 млн рублей, нужно платить НДС. Освобождение применяется только к отдельным операциям.

Предприятие на УСН оказывает медицинские услуги, поэтому освобождено от уплаты НДС по ст. 149 НК. Но совокупный доход превысил 20 млн. Также компания сдает в аренду нежилое помещение, и выручка от аренды составляет 1 млн в год. Нужно ли с 2026 года платить НДС 5% на доходы от аренды, спросили в чате ФНС.

«Оценивается размер совокупности дохода за 2025 год. В вашем случае он превысил 20 млн руб., поэтому с 01.01.2026 требуется исчислять и уплачивать НДС», — ответили налоговики.

При этом освобождение применяется к операциям, перечисленным в ст. 149 НК.

Подробнее о том, как работать с НДС в 2026 году, расскажем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь рассчитывать НДС при ОСНО и УСН, заполнять декларацию, оформлять счета-фактуры и вести учет НДС в 1С.

Цена курса со скидкой 69%: 4 900 ₽ вместо 16 000 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».