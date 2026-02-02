❔ Будет ли НДС, если есть освобождение, но доход больше 20 млн
Предприятие на УСН оказывает медицинские услуги, поэтому освобождено от уплаты НДС по ст. 149 НК. Но совокупный доход превысил 20 млн. Также компания сдает в аренду нежилое помещение, и выручка от аренды составляет 1 млн в год. Нужно ли с 2026 года платить НДС 5% на доходы от аренды, спросили в чате ФНС.
«Оценивается размер совокупности дохода за 2025 год. В вашем случае он превысил 20 млн руб., поэтому с 01.01.2026 требуется исчислять и уплачивать НДС», — ответили налоговики.
При этом освобождение применяется к операциям, перечисленным в ст. 149 НК.
