Налоговики объяснили, почему все платежи идут в Тульскую область
Уже три года работает система ЕСН, но не все понимают, почему при уплате налогов указан счет казначейства в Тульской области.
С 1 января 2023 года все налоги и сборы, которые администрирует ФНС, нужно платить на единый счет Федерального казначейства в Тульской области.
«В целях единообразия и упрощения исполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов, сборов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами, реквизит счета один по всей стране», — сказано на сайте ФНС.
В платежном документе изменяются только следующие реквизиты:
ОКТМО (при уплате платежей, не входящих перечень налогов, уплачиваемых в качестве единого налогового платежа);
сумма платежа;
ИНН налогоплательщика, чья обязанность исполняется.
