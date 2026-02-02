Налоговики объяснили, почему все платежи идут в Тульскую область

Уже три года работает система ЕСН, но не все понимают, почему при уплате налогов указан счет казначейства в Тульской области.

С 1 января 2023 года все налоги и сборы, которые администрирует ФНС, нужно платить на единый счет Федерального казначейства в Тульской области.

«В целях единообразия и упрощения исполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов, сборов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами, реквизит счета один по всей стране», — сказано на сайте ФНС.

В платежном документе изменяются только следующие реквизиты: