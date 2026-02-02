🎮 Зарплаты в игровой индустрии почти достигли 100 тыс. рублей

Больше всего требуются стримеры (ведущие онлайн-трансляций) и гейм-бустеры (те, кто помогает прокачать аккаунт в игре).

Средняя предлагаемая зарплата по вакансиям для геймеров и стримеров в 2025 году составила 99 420 рублей.

Об этом сообщает «Авито Работа».

Самый большой спрос на рынке (81% вакансий, связанных с игровой индустрией) приходится на стримеров — авторов онлайн-трансляций, которые в реальном времени показывают игровой процесс, общаются с аудиторией и создают развлекательный или обучающий контент.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для них составляет 104 971 руб.

Для геймер-бустеров, которые помогают пользователям прокачивать аккаунты и повышать игровые навыки, опубликовано 19% вакансий со средним зарплатным предложением 73 722 руб.

Больше всего платят стримерам в Москве – в среднем 106 964 рубля. В Санкт-Петербурге стримеры могут рассчитывать на 103 407 руб., а в Новосибирске – на 92 867.

«Рынок стримеров и цифрового контента в России растет не только как развлекательная ниша, но и как полноценный бизнес-канал для брендов. Игровая индустрия все активнее привлекает рекламодателей: интеграции в стриминг, брендированные турниры и проекты с участием инфлюенсеров становятся заметной частью маркетинговых стратегий, а зрители игр и трансляций — ценной целевой аудиторией для компаний», — пояснил директор категории «Офисные профессии» Авито Работы Кирилл Пшеничных.

Стримеры усиливают влияние брендов и помогают им взаимодействовать с пользователями в новых форматах. Поэтому со стороны соискателей растет интерес к таким вакансиям — в 2025 году количество откликов на предложения стримеров выросло на 87%, что подтверждает востребованность профессии как источника стабильного дохода.

