Включать ли в доход на АУСН погашение долга, уже учтенное при ОСНО

В налоговом учете не должно быть двойного учета и налогообложения доходов, в том числе от поступившего погашения задолженности.

Налоговики разъяснили, как после перехода на АУСН учитывать погашение долга.

Компания перешла с общего режима на АУСН с 2026 года. Подлежит ли включению в налоговую базу на автоУСН погашение задолженности от клиентов, поступившее в период применения АУСН, но учтенное в доходах на ОСНО, спросили в чате ФНС.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 16 Закона 17-ФЗ, организации, которые до перехода на АУСН при расчете налога на прибыль использовали метод начисления, при переходе на автоУСН не включают в налоговую базу деньги, полученные после перехода на АУСН, если по правилам налогового учета по методу начисления эти суммы были включены в доходы при расчете налога на прибыль, ответили представители ФНС.