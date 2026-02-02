Включать ли в доход на АУСН погашение долга, уже учтенное при ОСНО
Налоговики разъяснили, как после перехода на АУСН учитывать погашение долга.
Компания перешла с общего режима на АУСН с 2026 года. Подлежит ли включению в налоговую базу на автоУСН погашение задолженности от клиентов, поступившее в период применения АУСН, но учтенное в доходах на ОСНО, спросили в чате ФНС.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 16 Закона 17-ФЗ, организации, которые до перехода на АУСН при расчете налога на прибыль использовали метод начисления, при переходе на автоУСН не включают в налоговую базу деньги, полученные после перехода на АУСН, если по правилам налогового учета по методу начисления эти суммы были включены в доходы при расчете налога на прибыль, ответили представители ФНС.
ИП на АУСН
Добрый день. В регионе ранее не было АУСН и банки пока не могут дать точной информации как на практике это будет работать. И возникли вопросы по данному режиму.
Можно ли весь учет вести через онлайн банк ИП, возможно банк предоставляет какой то личный кабинет по АУСН? Чтобы не использовать Личный кабинет налогоплательщика.
ИП имеет р/счета в 2-х банках, которые входят в реестр ФНС. Один из банков является уполномоченным по расчету налога по АУСН. Можем ли мы получать денежные средства на оба р/счета в банках? И каким образом отразить выручку полученную во втором банке для расчета налога по АУСН?
ИП доходы-расходы. Как банк учитывает расходную часть? Необходимо ли для этого заносить первичные документы на расход?
ИП доходы-расходы. Как учитывать расходы произведенные наличными?
Начисление и выплата заработной платы. Банку ежемесячно необходимо предоставлять данные начисления по сотрудникам? Если выплата производится дважды в месяц.
Страховые взносы от несчастных случаев ФСС по сотруднику как производится начисление и оплата? Необходимо ли подавать какую нибудь дополнительную отчетность в СФР?
Может ли ИП применять АУСН если у него 7 наемных сотрудников на 0,5 ставки? Как отражается, что сотрудник трудоустроен на неполную ставку, помимо трудового договора? Возникнут ли у налоговой вопросы, видя количество сотрудников?
