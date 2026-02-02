Аналитики: дефицит бюджета в 2026 году может дойти до 2,7% ВВП

Если цены на российскую нефть упадут ниже 59 долларов США за баррель, то федеральный бюджет будет более дефицитным.

В 2026 году федеральный бюджет рискует недополучить 0,5-0,7% ВВП, дефицит казны составит 2,2-2,7% ВВП.

Согласно прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основной риск будет связан с ценой на нефть, которая в 2026 году может опуститься ниже 59 долларов за баррель. Именно такую сумму заложили в бюджет при его планировании, пишут «Ведомости».

Подобная ситуация будет, если сохранятся относительно низкие мировые цены на нефть и одновременно сократится дисконт цены российской нефти за счет адаптации к санкционным ограничениям и к изменениям логических цепочек.

2026 год может стать первым с 2017-2018 годов, когда денежно-кредитная политика перейдет в стимулирующее русло, а бюджетная будет направлена на сдерживание. Это приведет к росту ВВП ниже потенциального уровня.

