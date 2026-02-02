📈 Федерация профсоюзов заметила рост скрытой безработицы до 14,4%

Под конец 2025 года 254 тысячи сотрудников находились в режиме неполной занятости, простоя или под угрозой увольнения.

В России начался рост скрытой безработицы. Об этом заявили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Из-за стремления работодателей удержать специалистов стало больше работников, которые работают неполный рабочий день. Скрытая безработица выросла до 14,4%.

«Причина в том, что увольнение означает потерю профессионального ядра. При всей разумности такого подхода с точки зрения борьбы за возможность продолжать производство в период увеличения заказов, для работников это снижение доходов и необходимость поиска дополнительных заработков», — сказал профессор Финансового университета при Правительстве Александр Сафонов.

Скрытая безработица может привести к снижению доходов населения, падению спроса и долгосрочным экономическим трудностям. При неполной ставке сотрудники получают меньше, экономика попадет в ловушку слабого спроса, а это тормозит ее рост.

Кроме того, неполная занятость и общая нестабильность снижает мотивацию и эффективность сотрудников. Производительность труда падает, тогда как в 2026 году основная задача ее повышать.

При скрытой безработице компании копят избыточную численность, что истощает резервы и может привести к массовым увольнениям.

В конце 2025 года число сотрудников в режиме простоя, неполной занятости или под угрозой увольнения выросло до 254 тыс. Чаще всего скрытая безработица встречается в Ярославской, Самарской, Свердловской областях, Татарстане и моногородах.