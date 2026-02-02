8135 Общая моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Социальная поддержка

Назвали новые размеры выплат в 2026 году при травме на производстве

Выплата при травме на производстве со стойкой утратой здоровья составит около 164 тыс. рублей.

Максимальный размер единовременной выплаты при производственной травме со стойкой утратой здоровья с 1 февраля 2026 года составит около 164 тыс. рублей.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С 1 февраля пройдет индексация на уровень фактической инфляции в размере 5,6% более 40 видов выплат, напомнил он.

«Вырастут пособия в рамках системы социального страхования. Так, в случае смерти на производстве, выплата составит 2 млн рублей. В том случае, если утрачено 100% трудоспособности, тогда выплата составит примерно 164 тыс. рублей, плюс порядка 126 тыс. рублей будет выплачиваться ежемесячно за счет средств фонда социального страхования», — рассказал Нилов.

При травме на производстве без утраты полной работоспособности максимальная выплата больничного составит около 500 тыс. рублей.

Также, если получена травма и есть медицинские рекомендации, то как техническое средство реабилитации может быть выдан автомобиль за счет средств СФР, добавил депутат.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяКурсы