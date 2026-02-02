🔒 Заблокировать счет могут за перевод незнакомцу

Если перевели деньги человеку, с которым полгода не было финансовых взаимоотношений, операцию посчитают подозрительной.

Из-за перевода денег человеку, с которым в течение полугода не было финансовых взаимоотношений, могут заблокировать счет.

Об этом сообщил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

«Подозрение у банков вызывает перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений», — пояснил эксперт.

Но есть обязательное условие – за сутки до этой операции должен быть крупный перевод самому себе из другого банка.

В последнее время распространены ситуации, когда россияне снимают свои сбережения и переводят их на счета мошенников, с которыми никогда не было финансовых взаимоотношений, добавил Пашин.

Также банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения клиентов. Их насторожит нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого ее проводят.