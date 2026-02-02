👍 У «Клерка» новое направление обучения — по охране труда!
С 2026 года «Клерк» запустил новое направление обучения — по охране труда. Это отличный шанс заранее подготовиться к требованиям, которые уже сегодня становятся строже и сложнее.
В 2025 году работодателей чаще всего штрафовали за нарушение порядка обучения по охране труда и проведения инструктажей, неправильный подбор и невыдачу средств индивидуальной защиты, нарушения в процедуре проведения оценки профессиональных рисков.
Чтобы предотвратить риски работодателей, «Клерк» запустил следующие варианты онлайн-обучения охране труда:
Охрана труда. Техносферная безопасность. Онлайн обучение бухгалтеров — курс позволяет пройти профпереподготовку, если нет профильного образования по охране труда, чтобы довести уровень квалификации до требований профстандарта, или если хотите обновить знания и получить диплом в соответствии с требованиями приказа Минтруда от 22.04.2021 № 274н. Будет присвоена квалификация «Специалист в области охраны труда».
Комплект «Обязательное обучение по пожарной безопасности». Онлайн обучение бухгалтеров — курс, чтобы закрыть потребность в обязательном обучении по пожарной безопасности. Необходимо тем, кто проводит противопожарные инструктажи или отвечает за пожарную безопасность в организации. Курс соответствует требованиям профстандарта «Специалист по пожарной профилактике» (коды А, В, С, D). За допуск к работе лица, не прошедшего обучение, — штраф до 200 тыс. рублей.
Комплект‑максимум «Обязательное обучение по охране труда по программам А, Б, первой помощи и применению СИЗ». Онлайн обучение бухгалтеров — курс подойдет большинству работников любой организации: и коммерческой, и бюджетной, и позволит закрыть потребность в обучении сразу по четырем программам. Вы получите выписки из протоколов проверки знаний по охране труда, сведения об обучении будут переданы в реестр Минтруда. Штраф за необучение одного работника или нарушение порядка, сроков обучения — до 130 тыс. рублей.
Присоединяйтесь к новому направлению обучения по охране труда в «Клерке» и будьте готовы к изменениям заранее!
