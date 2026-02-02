👍 У «Клерка» новое направление обучения — по охране труда!

Изменения не так страшны, когда рядом есть поддержка специалистов. Они все объяснят простыми словами, подскажут план действий и спасут от штрафов.

С 2026 года «Клерк» запустил новое направление обучения — по охране труда. Это отличный шанс заранее подготовиться к требованиям, которые уже сегодня становятся строже и сложнее.

В 2025 году работодателей чаще всего штрафовали за нарушение порядка обучения по охране труда и проведения инструктажей, неправильный подбор и невыдачу средств индивидуальной защиты, нарушения в процедуре проведения оценки профессиональных рисков.

Чтобы предотвратить риски работодателей, «Клерк» запустил следующие варианты онлайн-обучения охране труда:

Присоединяйтесь к новому направлению обучения по охране труда в «Клерке» и будьте готовы к изменениям заранее!