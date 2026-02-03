Для многодетных отцов предлагают ввести отцовский капитал

В Общественной палате предлагают поощрять крепкие семьи и учитывать время проживания родителей в России.

В России предлагают ввести «отцовский семейный капитал» для многодетных семей.

Инициативу выдвигает глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, власти ищут меру, которая могла бы одновременно повысить рождаемость, поддержать рождение третьего ребенка и многодетность, и оказать поддержку не только нуждающимся семьям, но и крепким и благополучным.

«Такой золотой мерой может стать отцовский семейный капитал — для поддержки семей, где родились трое и более детей в одном браке. Поддержать нужно не только рождаемость, но крепкие благополучные семьи, отцов семейств, потому что, по социологическим исследованиям, часто инициатива рождения третьего ребенка исходит от отца», — заявил Рыбальченко.

Такая мера поддержки должна быть адресована полным семьям, где в одном браке родились трое и более детей.

Сумма отцовского капитала должна составлять 2 млн рублей. Она рассчитана исходя из норматива жилой площади (18 кв. метров на человека) и средней рыночной стоимости метра жилья.

Если эту меру реализуют – ее можно распространить не только на семьи, где в одном браке родилось трое и более детей, но и на многодетные семьи участников СВО, которые потеряли отца, добавил Рыбальченко.

Также общественник предлагает учитывать время проживания родителей в России.