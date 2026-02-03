🧖 Число вакансий для банщиков выросло в два раза
В 2025 году число вакансий для банщиков выросло на 109% по сравнению с предыдущим годом.
Такие данные получили аналитики «Авито Работы» и «Авито Услуг».
Вырос интерес россиян к таким банным услугам:
металлические купели — в 2,9 раза;
услуги пармастеров — в 2,7 раза;
кедровые бочки — в 2,6 раза;
ванны с добавлением солей, травяных настоев и эфирных масел — в 2,4 раза.
«Пользователи все чаще выбирают готовые комплексные программы, передавая процесс в руки профессионалов. Это говорит о смещении интереса в сторону структурированного и осознанного велнес-отдыха», — считает руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на Авито Услугах Игорь Санников.
Где банщикам предлагают самые большие зарплаты:
Москва – 150 429 рублей;
Ленинградская область – 120 000 рублей;
Санкт-Петербург – 77 500 рублей.
«Рост интереса к профессии напрямую связан с новым потребительским трендом. Бани, сауны и термальные комплексы все чаще становятся так называемыми “третьими местами” — пространствами для общения и отдыха, где важны атмосфера и живой контакт», — добавил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков.
Этот формат особенно востребован у молодой аудитории.
В России открываются новые комплексы, развиваются выездные форматы и частные услуги, что повышает потребность в профессиональных банщиках.
Растет и число соискателей: в 2025 году количество откликов на вакансии выросло на 87%.
у некоторых банщиков (при комплексном предоставлении услуг) с выездом к клиенту, только выезд составляет до 150 т.р..