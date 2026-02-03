🧖 Число вакансий для банщиков выросло в два раза

В России вырос спрос на банные услуги. Банщику в Москве предлагают около 150 тыс. рублей.

В 2025 году число вакансий для банщиков выросло на 109% по сравнению с предыдущим годом.

Такие данные получили аналитики «Авито Работы» и «Авито Услуг».

Вырос интерес россиян к таким банным услугам:

металлические купели — в 2,9 раза;

услуги пармастеров — в 2,7 раза;

кедровые бочки — в 2,6 раза;

ванны с добавлением солей, травяных настоев и эфирных масел — в 2,4 раза.

«Пользователи все чаще выбирают готовые комплексные программы, передавая процесс в руки профессионалов. Это говорит о смещении интереса в сторону структурированного и осознанного велнес-отдыха», — считает руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на Авито Услугах Игорь Санников.

Где банщикам предлагают самые большие зарплаты:

Москва – 150 429 рублей;

Ленинградская область – 120 000 рублей;

Санкт-Петербург – 77 500 рублей.

«Рост интереса к профессии напрямую связан с новым потребительским трендом. Бани, сауны и термальные комплексы все чаще становятся так называемыми “третьими местами” — пространствами для общения и отдыха, где важны атмосфера и живой контакт», — добавил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков.

Этот формат особенно востребован у молодой аудитории.

В России открываются новые комплексы, развиваются выездные форматы и частные услуги, что повышает потребность в профессиональных банщиках.

Растет и число соискателей: в 2025 году количество откликов на вакансии выросло на 87%.