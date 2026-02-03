💊 Роспотребнадзор заблокировал больше тысячи сайтов с информацией о БАДах
Специалисты Роспотребнадзора ограничили доступ более чем к 1,2 тыс. интернет-ресурсов, которые распространяли информацию о запрещенных в РФ биологически активных добавках (БАД).
Каждый день ведомство анализирует объявления, карточки товаров и страницы в интернете. Материалы с нарушениями передают в Роскомнадзор, который принимает меры по ограничению доступа к ним.
«Роспотребнадзор информирует, что покупать БАД необходимо только у официальных поставщиков и в аптеках, нужно проверять наличие регистрационных документов», — сказано на сайте ведомства.
Согласно приказу Роспотребнадзора от 1 ноября 2025 года № 768, сайты с информацией о БАД, розничная продажа которых запрещена в России, могут заблокировать.
