Иностранцам с судимостью могут запретить въезд в РФ

Предлагается запретить въезжать в Россию людям с судимостью за преступления, совершенные и в РФ, и за рубежом.

Депутаты от ЛДПР и сенаторы хотят установить пожизненный запрет на въезд в РФ для иностранцев и людей без гражданства с судимостью за любые преступления.

Законопроект внесли в Госдуму 2 февраля 2026 года.

Изменения могут внести в ст. 27 закона о порядке выезда из РФ и въезда в РФ.

Сейчас по преступлениям небольшой и средней тяжести запрет на въезд действует в течение 3 лет после отбытия наказания, по тяжким преступлениям – в течение 8 лет, по особо тяжким – 10 лет, пояснили авторы инициативы.

Предполагается, запрет на въезд в страну будет касаться как граждан с неснятой или непогашенной судимостью, так и с уже погашенной за преступления, совершенные в России или за рубежом.

Законопроект разработали в связи с ростом преступлений, совершенных иностранцами, указали авторы инициативы.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.