Иностранцам с судимостью могут запретить въезд в РФ
Депутаты от ЛДПР и сенаторы хотят установить пожизненный запрет на въезд в РФ для иностранцев и людей без гражданства с судимостью за любые преступления.
Законопроект внесли в Госдуму 2 февраля 2026 года.
Изменения могут внести в ст. 27 закона о порядке выезда из РФ и въезда в РФ.
Сейчас по преступлениям небольшой и средней тяжести запрет на въезд действует в течение 3 лет после отбытия наказания, по тяжким преступлениям – в течение 8 лет, по особо тяжким – 10 лет, пояснили авторы инициативы.
Предполагается, запрет на въезд в страну будет касаться как граждан с неснятой или непогашенной судимостью, так и с уже погашенной за преступления, совершенные в России или за рубежом.
Законопроект разработали в связи с ростом преступлений, совершенных иностранцами, указали авторы инициативы.
Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
