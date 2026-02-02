IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от армии — началась новая волна

На Госуслугах открыли прием заявлений на отсрочку от армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний.

С 2 февраля 2026 года началась очередная подача заявлений на отсрочку от армии для IT-специалистов.

Чтобы получить отсрочку, нужно подать заявление на портале Госуслуги. После чего работодатель увидит информацию об этом действии в своем личном кабинете, подтвердит данные и сформирует список. Если сотрудник сам не отправит свои данные через Госуслуги, за него это может сделать IT-компания.

Организациями нужно сформировать списки заранее. До 1 марта 2026 года Минцифры направит первые списки в Минобороны.

«Подать заявление нужно один раз. Если сотрудник сменил место работы, то необходимо внести его от нового работодателя — форма будет работать круглый год», — сказали в министерстве.

Отсрочку может получить IT-специалист с российским гражданством от 18 до 30 лет, который работает по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня. Также у него должно быть профильное высшее образование и стаж работы не менее 11 месяцев в аккредитованной компании.

Если айтишник устроился на работу в течение года после окончания вуза, то требования к стажу на него не распространяются.