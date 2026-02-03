Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С: инструкция от специалиста
Аналитик 1С — это роль, где ваше знание ФСБУ, налогового учета и первички становится главным преимуществом перед IT-специалистами без бизнес-экспертизы.
На бесплатном вебинаре «Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. рублей» вы получите пошаговый план перехода — от нуля до первого оффера. Он состоится сегодня —3 февраля в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Что делает аналитик 1С и почему именно вам это подходит. Чем занимается, чем отличается от программиста, консультанта и техподдержки.
Что нужно знать и сколько времени это займет. Технический минимум и бизнес-минимум.
Как собрать портфолио — даже если у вас нет опыта. Как получить первый проект и что показывать на собеседовании: не код, а результат («до/после», экономия времени, снижение ошибок).
Где искать работу и сколько платят. Рынок 2026, удаленно, гибкий график, проекты от 1 месяца до года.
Пошаговая дорожная карта перехода в Аналитики 1С.
Спикер — Константин Соболевский, бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант «Клерка» по вопросам 1С.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
