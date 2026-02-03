Производителям средств личной гигиены возместят расходы на маркировку

До 31 июля 2026 года производители средств личной гигиены могут подать заявку на покупку оборудования для маркировки со скидкой.

С 2 февраля по 31 июля 2026 года ЦРПТ принимает заявки на приобретение оборудования для маркировки со скидкой. Производители средств личной гигиены смогут вернуть до 50% расходов.

«Опираясь на опыт внедрения маркировки в индустрии косметики и бытовой химии, где было подано свыше 300 заявок на поставку оборудования, мы ожидаем аналогичный интерес и со стороны производителей санитарно-хозяйственных товаров», — сказала руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.

Чтобы получить компенсацию, производитель должен быть субъектом МСП и иметь регистрацию в системе «Честный знак».

Эксперимент по маркировке товаров личной гигиены запустили с 25 сентября 2025 года. Он продлится до 31 августа 2026. Пока что производители в добровольном порядке маркируют салфетки, туалетную бумагу, прокладки, подгузники, зубные щетки, расчески, маникюрные наборы и другие товары.