Лимит на внесение наличных через банкомат власти могут установить в 1 млн рублей

Для обеления экономики Минфин предложил ограничить сумму внесения наличных через банкоматы.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею ввести лимит по внесению наличных через банкоматы. Сумма будет ограничена 1 млн рублей в месяц.

«Этот канал внесения наличных на счета через банкоматы в том числе использовался преступными лицами, чтобы уйти от дополнительного контроля при обелении недобросовестных денег», — сказал Аксаков.

Идея ограничить сумму внесения наличных через банкомат принадлежит Минфину, где считают, что подобный шаг поможет обелить экономику. Наработки передали в аппарат Правительства, Центробанк и Росфинмониторинг.