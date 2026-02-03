Эксперт: доработка сайта не всегда увеличивает его первоначальную стоимость как НМА

Если на сайте появится новый функционал – затраты на его улучшение капитализируются.

У организации есть сайт, в учете отражен как НМА. Программисты компании регулярно делают доработки сайта. Их зарплату компания относит на увеличение стоимости НМА.

Но если доработки сайта заключаются в устранении ошибок или актуализации содержащейся там информации – то такие затраты не увеличивают стоимость НМА, а признаются расходами текущего периода, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

А капитализируются, то есть увеличивают первоначальную стоимость НМА, только те затраты, которые улучшают его, дают какие-то новые качества.

Например, если на сайте добавили возможность заказать товар или оплатить заказ, а раньше такого не было. Тогда затраты на это новое качество НМА нужно капитализировать.