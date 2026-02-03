🙏 Депутаты просят привязать индексацию ОСАГО к росту зарплат в регионе

Если рост стоимости полиса ОСАГО будет зависеть от увеличения средней зарплаты, в регионах не будет ситуаций, когда страховка резко подскочила в цене. Продукт будет доступным для водителей.

Группа депутатов партии «Новые люди» предложила главе Центробанка Эльвире Набиуллиной привязать рост тарифов ОСАГО к индексации средней зарплаты в регионах.

«Предлагаем законодательно скорректировать правило изменения территориальных коэффициентов ОСАГО, установив, что темпы повышения тарифов не могут превышать рост средней заработной платы по данным Росстата за предыдущий год», — сказано в обращении.

Пока что стоимость полиса зависит от базовой ставки и совокупности коэффициентов, в том числе территориального. Например, в декабре 2025 года ЦБ повысил в два раза местные коэффициенты для Новосибирской области и Ингушетии из-за высокой убыточности и риска мошенничества.

Привязка тарифов по ОСАГО к среднему темпу роста зарплаты поможет исключить резкое увеличение стоимость страховки в масштабах конкретных регионов.