⌛ 3 февраля – последний день отправки уведомления по ЕНП, а до 5 февраля нужно заплатить НДФЛ

Необходимо подать уведомление об исчисленных суммах НДФЛ за 23-31 января 2026 года.

УФНС по новым регионам напомнило, что не позднее 3 февраля 2026 года нужно отправить уведомление о начисленном НДФЛ за период с 23 по 31 января.

Код отчетного периода – 21/11.

Заплатить налог нужно до 5 февраля. Это можно сделать:

через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин»;

через личный кабинет налогоплательщика;

в приложении или отделении банка.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.

