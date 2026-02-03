⌛ 3 февраля – последний день отправки уведомления по ЕНП, а до 5 февраля нужно заплатить НДФЛ
УФНС по новым регионам напомнило, что не позднее 3 февраля 2026 года нужно отправить уведомление о начисленном НДФЛ за период с 23 по 31 января.
Код отчетного периода – 21/11.
Заплатить налог нужно до 5 февраля. Это можно сделать:
через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин»;
через личный кабинет налогоплательщика;
в приложении или отделении банка.
