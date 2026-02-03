👌 УСН с НДС 22% не мешает применять ставку НДС 10%

ООО на УСН «доходы минус расходы» с 1 января 2026 года платит НДС по ставке 22%. Компания реализует продукты питания, и спрашивает – можно ли применять льготную ставку 10% при реализации социально значимых товаров.

Плательщики на УСН, которые платят НДС по общеустановленной ставке 22%, вправе применять к реализации товаров, поименованных в п. 2 ст. 164 НК, налоговую ставку 10%, ответили налоговики.

Читайте наш разбор: какие формулировки взять в допсоглашение к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года.

