В Госдуму внесли законопроект с мораторием на блокировку соцсетей
2 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о моратории на блокировку социальных сетей для широкого круга пользователей.
Авторы проекта считают, что важно сохранить общедоступный обмен информацией в соцсетях и ослабить раздражение из-за ограничения цифровых прав россиян, которые были нарушены замедлением работы некоторых мессенджеров и периодическими цифровыми локдаунами.
«Законопроект нацелен на сохранение свободы слова, цифровых прав и свобод граждан, "плюрализма" социальных сетей и мессенджеров и возможности свободного выбора гражданами социальных сетей и мессенджеров в зависимости от личных предпочтений», — сказано в пояснительной записке.
У надзорных органов будет возможность пресекать правонарушения в соцсетях, но они не смогут их блокировать и замедлять работу.
По данным ВЦИОМ, в октябре 2025 года 39% россиян не поддержали блокировку популярных мессенджеров, 24% скорее поддерживают ограничения, а остальным все равно.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
