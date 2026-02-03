📼 ИП, занятых в кинопроизводстве, могут освободить от НДС

Сейчас нулевая ставка НДС действует только для компаний кинематографии.

ИП, задействованные в кинопроизводстве, могут получить освобождение от НДС. Такие изменения собираются внести в закон о господдержке кинематографии, сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

По его словам, когда создавали законы для кино, главными действующими лицами были те, кто унаследовал советские киностудии. Им дали послабления – в том числе освобождение от НДС (подп. 21 п. 2 ст. 149 НК).

«Потом по мере развития многие люди, которых привлекали к съемкам, стали работать как частные предприниматели. <…> Все эти ребята — осветители, операторы, звуковики — они, как правило, регистрируются как ИП. И просто заключают договоры со студиями, когда есть работа», — пояснил депутат.

Теперь он предлагает включить всех этих ИП в закон о кино на тех же условиях, что действуют для юрлиц, которые пользуются льготной ставкой НДС.

Распространение налоговых льгот на всех кинопроизводителей позволит завершить и выпустить все текущие проекты, обеспечив получение прибыли, добавил Наумов.

Недавно Минфин в письме от 01.12.2025 № 03-07-07/116366 пояснил, что сейчас снимать кино без НДС могут только организации, но не ИП.

Ранее мы писали, что ИП-киношники на УСН не освобождены от НДС.

Смотрите запись вебинара по НДС-2026: как перейти на новую ставку и НДС на УСН.