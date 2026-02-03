Депутаты предлагают упростить продажу жилья, изъятого у коррупционеров

Депутаты предлагают убрать ограничение на продажу жилья, конфискованного по решению суда.

Законопроект внесен в Госдуму 2 февраля 2026 года.

Сейчас из-за законодательных ограничений только около 20% конфискованного у коррупционеров имущества вовлечены в экономику, написала один из авторов инициативы зампред Госдумы Виктория Абрамченко.

«В Реестре федерального имущества по разным причинам “застряли” около 5 тысяч объектов недвижимости. Сейчас срок их реализации составляет до 2 лет, его реально сократить до 6 месяцев. С жилыми помещениями ситуация аналогичная. Профильное ведомство готово продать это имущество, но мешают законодательные рамки», — добавила она.

Сейчас закон о приватизации разрешает продавать квартиры, изъятые у коррупционеров, если их рыночная стоимость на вторичном рынке в два или более раза превышает сумму, рассчитанную по формуле: площадь квартиры, умноженная на среднюю цену квадратного метра жилья в регионе.

Но только 8% квартир соответствуют этому критерию. Это ограничение предлагается убрать.

Также депутаты хотят исключить необходимость ждать шесть месяцев после несостоявшихся торгов и дополнить ст. 30.4 закона о приватизации перечнем жилой недвижимости. В списке будут дома, квартиры, их части, комнаты и доли.