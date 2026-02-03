39% российских компаний в автоматизации бизнес-процессов используют ИИ. В топе бухгалтерия

Чаще всего бизнес автоматизирует документооборот и обработку заявок, бухгалтерию и финансовый учет, HR-процессы.

В 2025 году 39% компаний в России уже используют ИИ-агентов и ИИ-ассистентов для решения задач.

Такие данные получили исследователи СберАналитики и Сбер Бизнес Софта.

Чаще всего автоматизируют такие сферы:

документооборот и обработку заявок (70%);

бухгалтерию и финансовый учет (55%);

HR-процессы (34%);

стратегическое планирование (34%);

поддержку клиентов (30%);

продажи и маркетинг (по 25%).

19% компаний используют нейросети для решения креативных задач.

Самые распространенные инструменты автоматизации – это ЭДО (43%), CRM (42%), чат-боты и голосовые ассистенты (42%), ИИ-агенты и ассистенты (39%).

По данным исследования, внедрение ИИ-ассистентов для автоматизации первой линии поддержки или кол-центра сокращает расходы на оплату труда до 30–40%.

45% отпрошенных рассказали, что внедрение инструментов автоматизации позволило компании быстрее решать типовые задачи. У 37% респондентов уменьшилась доля ручных операций, у 36% стало меньше ошибок в документах и отчетах (36%).

Также в числе позитивных изменений назвали:

улучшение качества клиентского сервиса (27%);

ускорение принятия управленческих решений (26%);

повышение прозрачности процессов (22%);

снижение операционных издержек (22%).

38% участников опроса относятся к крупному бизнесу, около трети — к среднему, 22% — к малому.

«49% компаний представляют мегаполисы, 48% — крупные и средние города. Автоматизация перестала быть прерогативой крупных игроков и столичных регионов», — добавил зампред Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Исследование провели в ноябре 2025, в нем участвовали 559 компаний.

