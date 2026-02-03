📄 С 2 марта 2026 будет новая форма заявления на получение патента
ФНС утвердила новую форму заявления (КНД 1150010, форма 26.5-1) на получение патента, порядок его заполнения и формат отправки в электронной форме.
Приказ от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1226@ опубликован на портале правовой информации 2 февраля 2026 года.
Действующая форма заявления на патент утверждена приказом от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@, но с 1 января изменились правила выдачи патента.
Теперь при уменьшении количества физических показателей, указанных в патенте, ИП может подать заявление на получение нового патента вместо уже выданного.
Это заявление нужно подать в течение 10 дней со дня изменения физических показателей. Сумму налога по ранее выданному патенту пересчитают исходя из срока действия патента, рассчитанного с даты начала его действия до даты, предшествующей дате начала действия нового патента.
В связи с этим налоговая утвердила:
форму заявления на получение патента;
порядок заполнения формы заявления на получение патента;
формат заявления на получение патента.
Новая форма заявления, формат и порядок заполнения вступят в силу с 2 марта 2026 года.
переход с ПСН на УСН
Добрый день. При переходе с УСН на ПСН денежные средства, поступившие в период применения ПСН по услугам, оказанным в период применения УСН, учитываются в доходах УСН (письмо МФ от 25 апреля 2024 г. N 03-11-11/39092). Есть ли аналогичные разъяснения Минфина по обратной ситуации - с ПСН на УСН?
Начать дискуссию