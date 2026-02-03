📄 С 2 марта 2026 будет новая форма заявления на получение патента

ФНС изменила форму заявления на патент, порядок его заполнения и формат представления.

ФНС утвердила новую форму заявления (КНД 1150010, форма 26.5-1) на получение патента, порядок его заполнения и формат отправки в электронной форме.

Приказ от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1226@ опубликован на портале правовой информации 2 февраля 2026 года.

Действующая форма заявления на патент утверждена приказом от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@, но с 1 января изменились правила выдачи патента.

Теперь при уменьшении количества физических показателей, указанных в патенте, ИП может подать заявление на получение нового патента вместо уже выданного.

Это заявление нужно подать в течение 10 дней со дня изменения физических показателей. Сумму налога по ранее выданному патенту пересчитают исходя из срока действия патента, рассчитанного с даты начала его действия до даты, предшествующей дате начала действия нового патента.

В связи с этим налоговая утвердила:

форму заявления на получение патента;

порядок заполнения формы заявления на получение патента;

формат заявления на получение патента.

Новая форма заявления, формат и порядок заполнения вступят в силу с 2 марта 2026 года.

Смотрите запись вебинара о новых правилах работы на ПСН и УСН в 2026 году.

Как перейти на ПСН — расскажет наш эксперт.