Налоговики перечислили ошибки при регистрации юрлиц

Чаще всего в регистрации отказывают, если документы не соответствуют требованиям, есть опечатки, ошибки в ОКВЭД, а также нарушения при указании учредителей.

Если представленные документы не соответствуют установленным требованиям, ФНС откажет в госрегистрации компании. Чтобы этого не допустить, нужно соблюдать требования к оформлению, которые есть в приказе ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

По данным налоговиков, чаще всего при оформлении документов допускают следующие ошибки:

грамматические и технические ошибки;

указаны коды ОКВЭД, которых нет в классификаторе;

адреса организации нет в Государственном адресном реестре (ГАР);

недействительные паспортные данные учредителей, руководителей;

наименование юрлица не соответствует требованиям п. 4 ст. 1473 ГК;

не заполнен «Лист И» «Сведения о заявителе» в отношении каждого учредителя;

нет решения о создании организации или устава;

дата и номер в отметке об утверждении устава не соответствуют представленному вместе с ним решению (протоколу).

В регистрации могут отказать, если в качестве учредителей или руководителей выступают лица, которые уже были таковыми для компании — ограничения действуют три года (в отношении которых есть запись о недостоверности сведений, исключение из ЕГРЮЛ, недействующее с безнадежной задолженностью, недостоверность сведений по 115-ФЗ).

Также руководителем или учредителем не может быть человек, в отношении которого менее трех лет назад завершена процедура реализации имущества или прекращено производство по делу о банкротстве.