За два дня в Томской области о переходе на АУСН заявили 1 582 налогоплательщика

Компании и ИП из Томской области начали активно подавать уведомления о переходе на автоУСН. Эта система начала действовать в регионе с 1 февраля 2026 года.

С 1 февраля 2026 компании и ИП из Томской области могут применять АУСН. Уведомление о переходе на этот режим по состоянию на ранее утро 03.02.2026 уже подали 1 582 налогоплательщика.

Главные преимущества АУСН в том, что можно не платить НДС, страховые взносы за сотрудников, а также взносы с МРОТ за директора, не нужно сдавать отчетность и декларации. Все налоговые расчеты идут автоматически на основании данных от банков и касс. Об этом сказано на сайте ФНС.

Чтобы применять АУСН, нужно соблюдать следующие критерии: