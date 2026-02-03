За два дня в Томской области о переходе на АУСН заявили 1 582 налогоплательщика
С 1 февраля 2026 компании и ИП из Томской области могут применять АУСН. Уведомление о переходе на этот режим по состоянию на ранее утро 03.02.2026 уже подали 1 582 налогоплательщика.
Главные преимущества АУСН в том, что можно не платить НДС, страховые взносы за сотрудников, а также взносы с МРОТ за директора, не нужно сдавать отчетность и декларации. Все налоговые расчеты идут автоматически на основании данных от банков и касс. Об этом сказано на сайте ФНС.
Чтобы применять АУСН, нужно соблюдать следующие критерии:
не больше пяти сотрудников;
годовой доход — не больше 60 млн рублей;
остаточная стоимость основных средств — до 150 млн рублей;
расчетные счета открыты исключительно в уполномоченных банках;
зарплату сотрудникам нужно платить только по безналу.
Начать дискуссию