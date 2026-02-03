Отпуск по уходу за ребенком предлагают включать в льготный стаж для досрочной пенсии
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предлагает включать отпуск по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж для досрочного назначения пенсий педагогам, медицинским работникам и другим социально значимым категориям.
Такое обращение она направила главе Минтруда Антону Котякову.
Сейчас в правоприменительной практике часто встречается подмена понятий общего (трудового) стажа, страхового стажа и специального (льготного) стажа, указала Лантратова.
Это приводит к снижению доступности досрочного пенсионного обеспечения для женщин, совмещающих работу в социальной сфере с уходом за детьми. ТК учитывает отпуск по уходу за ребенком для трудовых гарантий, но для досрочной пенсии эти периоды, как правило, не засчитываются. Кроме случаев, когда отпуск начался до 6 октября 1992 года.
«Представляется целесообразным обеспечить обязательное включение отпусков по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, для педагогических работников, медицинских работников и иных категорий, которым досрочное пенсионное обеспечение предоставляется по законодательству, без ограничений по дате начала отпуска и без дискриминирующих "переходных" оговорок», — пишет депутат.
Также она предлагает увеличить пенсионные коэффициенты за уход за ребенком до 1,5 лет:
не ниже 2,7 ИПК — за первого ребенка;
5,4 ИПК — за второго;
8,1 ИПК — за третьего и последующих.
Эти меры должны устранить разрыв между трудовыми гарантиями и пенсионными правами.
