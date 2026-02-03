Минфин: иногда налогоплательщик сам распределяет расходы для налога на прибыль

Если сделка не содержит условий по расходам – налогоплательщик распределяет их самостоятельно.

В письме от 24.11.2025 № 03-03-06/1/113757 Минфин разъяснил, какие расходы для налога на прибыль считать связанными или не связанными с изготовлением (сооружением) и доведением объекта ОС до состояния, пригодного к эксплуатации.

Согласно п. 2 ст. 252 НК, расходы разделяют на связанные с производством и реализацией и внереализационные.

Порядок формирования первоначальной стоимости основных средств в целях налогообложения прибыли установлен ст. 257 НК. Она определяется как сумма расходов налогоплательщика на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до рабочего состояния, без НДС и акцизов.

Следовательно, все расходы, связанные с изготовлением и доведением объекта ОС до состояния, пригодного к эксплуатации, включаются в его первоначальную стоимость.

Расходы, не связанные с изготовлением и доведением объекта до готовности, учитываются в составе прочих, связанных с производством и реализацией, при их соответствии критериям ст. 252 НК.

Дата признания расходов определяется положениями ст. 272 НК. То есть — в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок.

А если сделка не содержит таких условий, и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем – расходы налогоплательщик распределяет самостоятельно.

