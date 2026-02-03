🍞 История «Машеньки» — как новые правила ПСН, УСН и НДС меняют экономику малого бизнеса. Выпуск № 17 подкаста «Налоговое утро»
В новом выпуске подкаста решили обсудить историю пекарни «Машенька» и почему это сейчас типичный пример того, что налоговая реформа делает с малым бизнесом.
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте и на других платформах.
Также подкаст можно слушать на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!
Что обсуждали в последних выпусках:
Постановление № 26: новые счета-фактуры, книги покупок и продаж, что изменилось
Охрана труда-2026: почему это обязательно даже для офисных сотрудников
Бухгалтеры об АУСН: «мы сделали все за вас, но вы все равно должны сделать это сами»
Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на подкаст. Предлагайте новые темы для выпусков в комментариях.
Начать дискуссию