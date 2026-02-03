🍞 История «Машеньки» — как новые правила ПСН, УСН и НДС меняют экономику малого бизнеса. Выпуск № 17 подкаста «Налоговое утро»

Резкое снижение лимитов доходов и необходимость платить НДС жестко подорвало здоровье малого бизнеса. Бухгалтеры в соцсетях обсуждают, что их клиенты-«малыши» склоняются либо к уходу в тень, либо к полной ликвидации своего дела. Пекарь из Московской области обратился на прямую линию с Президентом и рассказал о проблемах своего бизнеса.

В новом выпуске подкаста решили обсудить историю пекарни «Машенька» и почему это сейчас типичный пример того, что налоговая реформа делает с малым бизнесом.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте и на других платформах. Также подкаст можно слушать на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!

Что обсуждали в последних выпусках:

Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на подкаст. Предлагайте новые темы для выпусков в комментариях.