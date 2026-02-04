📄 ФНС утвердила новую форму уведомления о выборе авто для льготы по транспортному налогу
В связи с введением льготы по транспортному налогу для участников СВО и членов их семей, ФНС подготовила новую форму уведомления о выбранном ТС.
Приказом ФНС от 10.12.2025 № ЕД-7-21/1072@ утверждены формы:
уведомления о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота по транспортному налогу;
документа о выявлении оснований, препятствующих предоставлению льготы в соответствии с уведомлением о выбранном объекте, в отношении которого предоставляется налоговая льгота по транспортному налогу.
Налогоплательщик может подать уведомление о выборе объекта в любую налоговую не позднее 31 декабря года — налогового периода, с которого по этим объектам применяется налоговая льгота, уточняет региональное УФНС.
Приказ вступит в силу 22 февраля 2026 года.
Новые правила распространяются на правоотношения, связанные с исчислением транспортного налога за 2022-2025 годы.
Начать дискуссию