📄 ФНС утвердила новую форму уведомления о выборе авто для льготы по транспортному налогу

Новые правила вступят в силу с 22 февраля 2026 и распространяются на налог за 2022-2025 годы.

В связи с введением льготы по транспортному налогу для участников СВО и членов их семей, ФНС подготовила новую форму уведомления о выбранном ТС.

Приказом ФНС от 10.12.2025 № ЕД-7-21/1072@ утверждены формы:

уведомления о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота по транспортному налогу;

документа о выявлении оснований, препятствующих предоставлению льготы в соответствии с уведомлением о выбранном объекте, в отношении которого предоставляется налоговая льгота по транспортному налогу.

Налогоплательщик может подать уведомление о выборе объекта в любую налоговую не позднее 31 декабря года — налогового периода, с которого по этим объектам применяется налоговая льгота, уточняет региональное УФНС.

Приказ вступит в силу 22 февраля 2026 года.

Новые правила распространяются на правоотношения, связанные с исчислением транспортного налога за 2022-2025 годы.