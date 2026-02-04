Можно ли вычет за лечение в 2026 году получить по декларации 3-НДФЛ за 2023 год

Социальный налоговый вычет по НДФЛ применяется к доходам того года, когда были понесены расходы.

Налогоплательщик хочет получить налоговый вычет за лечение, полученное в 2026 году. Можно ли этот вычет получить по декларации 3-НДФЛ за 2023 или 2024 год, спросили в чате ФНС.

«Социальный налоговый вычет применяется к доходам того года, когда были понесены расходы, в описанной ситуации – по декларации за 2026 год», — ответили налоговики.

Также можно обратиться за выдачей уведомления о подтверждении права на социальный налоговый вычет у работодателя.