Можно ли вычет за лечение в 2026 году получить по декларации 3-НДФЛ за 2023 год
Социальный налоговый вычет по НДФЛ применяется к доходам того года, когда были понесены расходы.
Налогоплательщик хочет получить налоговый вычет за лечение, полученное в 2026 году. Можно ли этот вычет получить по декларации 3-НДФЛ за 2023 или 2024 год, спросили в чате ФНС.
«Социальный налоговый вычет применяется к доходам того года, когда были понесены расходы, в описанной ситуации – по декларации за 2026 год», — ответили налоговики.
Также можно обратиться за выдачей уведомления о подтверждении права на социальный налоговый вычет у работодателя.
