Ошибка в иске не должна лишать права за защиту интересов в суде — считает Верховный суд

Семья пытается вернуть квартиру, которую передали взыскателю за долги по кредиту, но постановление пристава признали незаконным, а право собственности осталось у компании. Суды отказывают истцам, ссылаясь на ненадлежащий способ защиты.

Верховный суд разъяснил, что формальная ошибка в составлении иска не должна лишать заявителя права на защиту его интересов в суде.

Такое решение приняли, рассматривая дело семьи из Московской области, которая обратилась в суд, чтобы признать незаконной передачу квартиры взыскателю за долги по кредиту.

Имущество передали коммерческой организации, но постановление судебного пристава потом признали незаконным. В ЕГРН право собственности осталось у компании, хотя исполнительное производство еще не закончилось.

Семья несколько лет пытается вернуть квартиру, но суды в этом отказывали, ссылаясь на то, что правоустанавливающие документы не оспорены, а также на пропуск срока исковой давности.

«В случае ненадлежащего формулирования истцом способа защиты при очевидности преследуемого им материально-правового интереса суд обязан самостоятельно определить, из какого правоотношения возник спор, и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела с тем, чтобы обеспечить восстановление нарушенного права, за защитой которого обратился истец», — сказано на сайте ВС.

Верховный суд решил направить дело на новое рассмотрение с учетом его позиции.