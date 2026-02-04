❄ За помощь в уборке снега предлагают давать субсидии на оплату ЖКУ

Вице-спикер Госдумы предлагает поощрять людей, которые помогают в уборке снега и наледи.

Для россиян, которые добровольно участвуют в работах по содержанию имущества, в том числе помогают в уборке снега и наледи, предлагается ввести субсидии на оплату услуг ЖКХ.

Такое предложение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Минстроя Иреку Файзуллину.

«В целях стимулирования данной позитивной практики и справедливого поощрения социально ответственных граждан считаю целесообразным рассмотреть возможность внедрения механизма предоставления им скидки на оплату общедомовых коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт общего имущества МКД)», — написал депутат.

Механизм может работать на основе решения общего собрания собственников, которое утвердит перечень допустимых добровольных работ и их стоимость в условных трудозатратах.

«Совет дома или уполномоченная инициативная группа организуют учет: фиксируют факт, объем и исполнителей работ через фото-/видеоматериалы и запись в журнале с подписями. На основании этих подтвержденных документов управляющая организация или ТСЖ пересчитывает и уменьшает размер взноса на содержание общего имущества для конкретного собственника-участника. Скидка применяется строго к общедомовой части платежа, не затрагивая плату за индивидуальные коммунальные услуги», — говорится в обращении.

Для предотвращения злоупотреблений Чернышов предлагает ограничить предельный размер ежемесячной скидки: например, до 50% от общедомовой составляющей, и годовой лимит работ на одного человека.

Контролировать программу будет совет дома и жилищная инспекция.

Предложенная мера будет способствовать не только справедливому поощрению граждан, но и повысит эффективность управления МКД, уверен автор инициативы.