Сдать ипотечную квартиру в аренду стало сложнее

Банки стали чаще указывать в договорах особые условия для клиентов, которые намерены сдавать в аренду квартиру в ипотеке.

Для такой сдачи нужно получить предварительное согласие кредитора. В этом могут отказать, если жилье купили с привлечением материнского капитала. Объяснение такое: маткапитал нужен для улучшения жилищных условий семьи, а не для получения дохода. Об этом пишут «Известия».

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Лаура Кузнецова рассказала, что зачастую жилье в ипотеке можно сдавать только с письменного согласия банка, также это могут запретить до полного погашения кредита или ограничить только проживанием без коммерческого использования.

Кроме того, с точки зрения антиотмывочного законодательства, кредитным организациям нужно знать, кто фактически живет в квартире. Пока ипотека не погашена, ответственность за объект лежит на банке.