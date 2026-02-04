Депутаты предложили разблокировать банковские счета через Госуслуги
Группа депутатов партии «Новые люди» предложила главе Минцифры Максуту Шадаеву предусмотреть возможность разблокировки банковских карт и счетов через портал Госуслуги.
Сейчас при блокировке у россияне нет удобного механизма, который позволил бы быстро снять ограничения, зафиксировать обращения и проконтролировать срок их рассмотрения со стороны банков.
Депутаты хотят в ЕСИА создать единое электронное окно, чтобы направлять заявления и документы в подтвержденном формате с автоматическим контролем сроков ответа банков. Это позволит упростить проверку и снизить риски злоупотреблений блокировками.
Пока что, если банк не отвечает на запросы о снятии блокировки или отказывается это сделать, клиенты могут обратиться в Центробанк, Росфинмониторинг или Федеральную службу судебных приставов.
