Депутаты предложили разблокировать банковские счета через Госуслуги

Чтобы контролировать сроки рассмотрения заявлений о снятии блокировок с банковских счетов, депутаты хотят сделать на Госуслугах единое окно.

Группа депутатов партии «Новые люди» предложила главе Минцифры Максуту Шадаеву предусмотреть возможность разблокировки банковских карт и счетов через портал Госуслуги.

Сейчас при блокировке у россияне нет удобного механизма, который позволил бы быстро снять ограничения, зафиксировать обращения и проконтролировать срок их рассмотрения со стороны банков.

Депутаты хотят в ЕСИА создать единое электронное окно, чтобы направлять заявления и документы в подтвержденном формате с автоматическим контролем сроков ответа банков. Это позволит упростить проверку и снизить риски злоупотреблений блокировками.

Пока что, если банк не отвечает на запросы о снятии блокировки или отказывается это сделать, клиенты могут обратиться в Центробанк, Росфинмониторинг или Федеральную службу судебных приставов.

